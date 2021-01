El año 2021 ha comenzado y con más restricciones relacionadas con la pandemia levantadas por las autoridades, la demanda de servicios de mudanza está aumentando. Muchas personas encuentran que es un momento perfecto para mudarse, mucho porque las compañías de mudanzas ofrecen una tarifa razonable debido a la temporada de invierno. Como los costos de mudanza siguen siendo una consideración fundamental para todos nosotros, los expertos sugieren el uso de la calculadora de costos de iMoving.com para estimar el costo de su mudanza residencial.

Las diferentes empresas de mudanzas le cobrarían de manera diferente según los escenarios relacionados con la mudanza . Además, tener una comprensión clara de los costos asociados con la mudanza de una casa le ayudará a evaluar si debe elegir una empresa de mudanzas o adoptar el enfoque Hágalo usted mismo.

Según los expertos, el costo de mudar una casa depende de muchos factores, incluido el tipo de mudanza, la época del año y la semana, así como el tamaño del inventario. Cuando sabe qué esperar de las empresas de mudanza, tiene la ventaja de prepararse para los costos de la mudanza con anticipación.

En esta publicación, hemos hablado mucho sobre los costos de mudanza en 2021. Al final de este artículo, comprenderá claramente el dinero que necesita ahorrar para disfrutar de una mudanza segura y sin estrés con una compañía de mudanzas confiable.

El costo aproximado de mudarse en 2021

Si bien tenemos la intención de ofrecerle una bifurcación de costos detallada más adelante en el artículo, aquí hay una descripción general rápida de lo que puede esperar . A medida que solicite un presupuesto de mudanza, la empresa de mudanzas le ofrecerá un presupuesto algo más cercano a los siguientes precios.

Costo de contratar transportistas profesionales en 2021

Estudio:

Mudanzas locales: $ 250- $ 350

Mudanzas de larga distancia: $ 1200- $ 1500

Apartamento de una habitación:

Mudanzas locales: $ 350- $ 420

Mudanzas de larga distancia: $ 1300- $ 2500

Apartamento de dos habitaciones:

Mudanzas locales: $ 550- $ 750

Long-distance movers: $3000-$4500

Three-Bedroom Apartment:

Local movers: $1250-$1450

Long-distance movers: $6500 &above

It is important to note that these figures aren’t the actual cost but rough estimates of what professional movers may charge you for the said move.

What is the cost of hiring local movers?

Now that we have discussed the estimates, let us dive into a more detailed discussion and understand the cost of hiring a local mover. Most of the local moving companies charge at an hourly rate. The estimated cost of hiring two movers and a truck is $100 to $120. However, if you want to hire moving labor only, you may find credible help in $80 to $100. These rates may vary depending upon where you live.

The movers may also charge you additional travel fees. This is an additional cost which you can negotiate with the moving company. The travel fees are calculated based on the distance between where you live and the destination.

If you are taking additional services like packing supplies or storage unit, you will be charged separately for them, although it is included in the moving quote only.

It takes around 3-4 hours to move a Studio Apartment, 4-5 hours to move a One Bedroom Apartment, 5-6 hours to move a Two-Bedroom Apartment, and approximately 8-9 hours in moving a 3-4 Bedroom Apartment.

If at any time you have to hire an additional helper, you should add $50 to your moving costs. Also, it is generous to pay a tip to the movers at the end of the move, if you are happy with their services. You must add this amount to your moving estimate.

What is the cost of hiring long-distance movers?

The key components of a long-distance move cost are the weight of your inventory, the distance to be traveled, and the cost of any extra services that you avail of. On average, the cost of moving is estimated to be $.70 for moving 1 pound of the inventory to a distance of 1000 miles. However, this cist would fluctuate if you have availed additional services.

Hay dos formas de calcular el costo de una mudanza de larga distancia: en función del peso o, en raras ocasiones, por área cúbica cubierta. El costo de las mudanzas de larga distancia varía significativamente y se decide caso por caso. Es por eso que las empresas de mudanzas a campo traviesa solicitan una visita interna para inspeccionar el tamaño del inventario antes de ofrecerle un presupuesto de mudanza. Si no es así, considere que la empresa es roja o inexperta.

Siempre puede solicitar cotizaciones de mudanzas de diferentes compañías de mudanzas de larga distancia. Compare estas cotizaciones y decida cuál de los proveedores es el mejor para usted . Sin embargo, debe caer solo por el precio, si recibe una cotización que está muy por debajo del precio promedio. ¡Considérelo como una bandera roja!

¿Cuáles son los costos adicionales al contratar mudanzas profesionales?

Si bien muchas empresas le ofrecerían una estimación precisa, es imposible conocer el costo exacto de la mudanza. Los costos adicionales juegan un papel importante en afectar su presupuesto de mudanza. Algunos de los costos adicionales comunes incluyen:

Costo de empaque

Si se muda localmente, espere pagar $ 40 por hora por el trabajo adicional de empaque. Por otro lado, los transportistas de larga distancia evaluarán primero el tamaño del inventario y luego le cotizarán un precio por el servicio de empaque. Inspeccionan el inventario para identificar el tamaño, la cantidad de artículos y el tipo de artículos incluidos.

Cargos Miscelaneos

Hay varios cargos que tendría que pagar según lo exija la empresa de mudanzas. Cobros por mano de obra por el levantamiento de artículos pesados ​​hasta un cargo por estrellas trepadoras en la ubicación actual o el destino. Además, habrá un cargo adicional si los transportistas tendrán que llevar sus pertenencias desde un camino de entrada lejano a su casa.

Si desea desviar el camión de mudanza, tendrá que pagarlo adicionalmente. Del mismo modo, si desea un almacenamiento temporal o una instalación de Almacenamiento en tránsito , esto tendrá un cargo adicional.

El costo de mudanza es un tema integral para discutir y también crítico. Debe saber qué esperar antes de comenzar a buscar una empresa de mudanzas asequible. Espero que esta guía lo ayude a calcular el costo de la mudanza y a prepararse para pagarlo.

